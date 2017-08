Ostia, abbattuti alberi secchi davanti una scuola. Potature sulla Colombo

Ostia si rifà il look. Un doppio intervento sulle alberature nell'entroterra e sulla Cristoforo Colombo. Ieri sono iniziati i lavori di abbattimento dei 9 alberi secchi di Corso Duca di Genova che avevano destato preoccupazione presso gli abitanti e i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Giuliano da Sangallo.

"Stiamo procedendo in modo tale che per l'inizio delle scuole il lavoro sia concluso. Si è reso necessario abbatterli perché purtroppo questi esemplari malati erano a rischio crollo in quanto affetti da cancro colorato dei platani. - dichiarano in una nota congiunta il consigliere capitolino del M5S Nello Angelucci e la Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali Carola Penna (M5S). - Una volta effettuate le verifiche sullo stato di salute di tutti gli alberi circostanti e scongiurato quindi il pericolo di altre malattie, verrà ripristinato il filare dei platani".

Poi spazio anche ai lavori di potatura e messa in sicurezza delle alberature sulla Cristoforo Colombo verso la pineta di Castel Fusano.

"In questi mesi abbiamo programmato, cosa sconosciuta alle precedenti amministrazioni. Questi sono i frutti del duro lavoro che abbiamo fatto, nel rispetto della legalità e del buonsenso che da sempre è mancato a chi ha amministrato in precedenza questa città. - conclude il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio Paolo Ferrara - Non abbiamo la bacchetta magica ma stiamo ricostruendo le macerie che hanno lasciato. Ci serve tempo ma lo faremo. Come promesso".