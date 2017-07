Ostia: incendi in pineta, chiusure a Castel Fusano e Acque Rosse fino a ottobre

Le pinete di Castel Fusano e Acque Rosse di Ostia saranno chiuse fino ad ottobre. A cause dei troppi incendi la Commissione Straordinaria del X Municipio e la sindaca Virginia Raggi hanno scelto di apporre i sigilli a diverse aree. E' quanto di legge nell'ordinanza nunero 118 del 28.07.2017.

Le zone chiuse

Divieto di accesso per i pedoni ed i veicoli in parte della Pineta di Castel Fusano, riguarda i settori "A" e "D" nonchè nelle aree del settore "B" interessate dall'incendio, e della pineta delle Acque Rosse, invece, per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area a "salvaguardia della pubblica incolumità".

Per quanto riguarda Castel Fusano, però, i provvedimenti adottati non includono tutti gli altri accessi e le altre zone interne alla pineta, contrariamente ai proclami del X Municipio. Al momento, dunque, restano aperte via del Lido di Castelporziano e tutto il quadrante intorno a via di Castelporziano e viale Mediterraneo.

Le multe

La violazione ai supposti divieti comporeranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria "da 40 euro a 240 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 1-bis del D.lgs 18 agosto 2000 N° 267 ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981n N° 689, in misura ridotta di 80 euro, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale".

