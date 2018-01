Ostia, partito il piano freddo: nelle tensostrutture disponibili trenta posti letto

Trenta posti letto. Al caldo, all'interno di capienti tensostrutture. Anche il Municipio X si è organizzato per offrire accoglienza alle persone senza tetto. Il ricovero è stato allestito dalla Croce Rossa Italiana di fronte alla biblioteca Elsa Morante.

La sinergia

Il bando andato deserto non ha consentito di fronteggiare per tempo l'abbassamento della colonnina di mercurio. Ma dalla giornata di venerdì 19 gennaio, anche ad Ostia è stata approntata una riposta. E' arrivata grazie alla collaborazione delle associazioni operanti nel sociale. Sono state tante le realtà che si sono attivate, dalla Croce Rossa, alla CARITAS, passando per la Comunità di San’Egidio, Alternativa Onlus e le parrocchie del territorio. Grazie alla sinergia messa in campo su input del Municipio X, i clochard del territorio potranno trascorrere al caldo le prossime nottate.

Il pernottamento

"La soluzione – hanno spiegato l’Assessore Politiche Sociali Germana Paoletti e il Presidente della Commissione Politiche sociali Alessandro Nasetti – permetterà alle persone in stato di indigenza che insistono sul nostro territorio di poter usufruire di un ricovero presso la tensostruttura dalle 18,00 alle 9,00 del giorno successivo per un totale di trenta posti letto di cui 10 riservati alle donne in una tensostruttura separata".

I servizi erogati

All'interno dello spazio adibito all'accoglienza, "verrà approntato un servizio di mensa, un servizio docce ed una stanza medica per visite e medicazioni di primo soccorso". Da non sottovalutare inoltre che è stata contemplata la possibilità di portare al seguito i propri animali domestici. Una scelta maturata per evitare l'abbandono e la conseguente sofferenza per il distacco. "Attraverso la protezioe civile - aggiungono Paolettei e Nasetti - sarà inoltre garantito il servizio di sorveglianza, per evitare tutte quelle problematiche che potrebbero ingenerare insicurezza per gli ospiti".