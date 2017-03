Ostia, PD: "Nessuna iniziativa pubblica per la Giornata della Donna"

Nel X Municipio non sono previste iniziative pubbliche istituzionali per la Giornata internazionale della Donna, come già accaduto il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Gli ultimi eventi ufficiali risalgono al 2015 e sono riconducibili al lavoro portato avanti dalla Commissione delle Elette - dichiara in una nota il Partito Democratico del X Municipio - ciò denota la scarsa attenzione rivolta alle politiche di genere da parte dell'attuale amministrazione, che si è limitata a patrocinare iniziative organizzate da altre realtà".

Il Partito Democratico condivide e sostiene le "recenti manifestazioni promosse dalle donne in tutto il mondo, sintomo di una risvegliata coscienza e consapevolezza, ma anche prova evidente del mancato raggiungimento di una parità effettiva".

Le ripetute violenze subite dalle donne, oltre alle modalità con cui si è soliti offenderle, indubbiamente sono sintomo di una profonda crisi culturale e svelano una società ancora impreparata ad accogliere la loro partecipazione attiva come persone autonome.

"Alla luce di tutto ciò, il Partito Democratico del X Municipio propone una serie di incontri (il cui calendario verrà reso noto nei prossimi giorni) dal titolo "Si scrive donna, si legge futuro". Si intende presentare un excursus della storia della donna, analizzandone il ruolo nei vari campi del vivere sociale, al fine di riaprire una discussione partecipata e costruttiva che abbia la pretesa di elaborare una nuova struttura della società che includa realmente entrambi i sessi".