Elezioni Ostia, PD: "Dieci mesi di campagna elettorale del M5S pagata dai contribuenti"

Ad Ostia si scaldano i motori in vista delle elezioni. La data non è ancora certa ma, probabilmente, nel X Municipio si andrà alle urne ad ottobre. Nel frattempo il M5S ha scoperto le carte.

Sarà Giuliana Di Pillo la candidata presidente, una scelte che non convince il Pd del terrritorio che attacca: "In questo primo anno di governo della città, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle ci hanno veramente abituato a tutto. Ma a quanto pare non avvertono davvero il senso della vergogna se oggi ufficializzano la candidatura di Giuliana Di Pillo alla presidenza del X Municipio".

"Dallo scorso ottobre, la Delegata al Litorale ricopre un incarico pubblico da circa 45mila annui, senza tuttavia produrre alcun risultato apprezzabile: dieci mesi di semplici annunci, dichiarazioni di impegno e promesse mancate. - si legge in una nota E siccome la sua candidatura è sempre stata nell'aria, di fatto, Giuliana Di Pillo è stata retribuita con soldi pubblici per farsi campagna elettorale. Se questo è il concetto di legalità e trasparenza che il Movimento 5 Stelle intende applicare nel X Municipio, allora siamo veramente nei guai! La 'delegata-candidata' dovrebbe avere la decenza di fare un passo indietro, se davvero ha a cuore questo territorio".

A punzecchiere Di Pillo anche Luca Marsella, responsabile di CasaPound e candidato presidente del X Municipio che chiede alla candidata pentastellata un confronto pubblico battendo sempre sul sempre del compenso percepito: "Delegata della Raggi con stipendio pubblico di oltre 40.000 euro l'anno, la Di Pillo era già seduta in Municipio quando il Pd faceva affari con le cooperative di Mafia Capitale e non si è accorta di nulla. Oggi applaude il commissariamento che ha distrutto il nostro territorio e dice chiaramente di voler proseguire su questa strada. Potete anche pensare che il M5S sia il meno peggio ma votare la Di Pillo è come votare Pd. Se questi sono i candidati - conclude Marsella - io continuo a pensare che vogliano farmi vincere".