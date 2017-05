Ostia, Papagni alla Raggi: "Il Pua sapete cos'è? Fate parlare qualcuno competente"

Il Presidente di Federbalneari Renato Papagni risponde al Movimento 5 stelle a seguito delle ultime dichiarazioni esternate domenica 15 maggio sulla questione del conteggio delle spiagge libere, in cui, come al solito, nella diatriba politica tra PD e Movimento 5stelle, vengono messi in mezzo i balneari, che non hanno competenze in merito all’argomento.

Dunque Papagni chiede alla Raggi: "Sapete cos’è il Pua? Il Piano di Utilizzazione Arenili, sapete anche che si tratta di uno strumento che non ha valenza Urbanistica? Dall’insediamento della sindaca pentastellata in Campidoglio, non è stato mai messo all’Ordine del Giorno, in Consiglio Comunale, una possibile approvazione".

L’interpretazione delle Leggi non spetta al Pd o a Zingaretti, ed ora che si avvicina il momento elettorale nel Municipio X di Roma, tutti si ricordano del Litorale romano, compreso il Movimento Cinquestelle che ha iniziato a programmare gli interventi per la balneazione invece che d’inverno, a preparazione della stagione estiva, in ritardo a ridosso del mese di maggio, quado da ordinanza, si avvia ufficialmente l’apertura degli stabilimenti.

Il Presidente conclude con una battuta il suo appello al Sindaco Raggi: "Non sarebbe opportuno assegnare l’incarico di gestire il Litorale a qualche riferimento che conosce Ostia e magari è addetto ai lavori?".