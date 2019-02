Ostia: w le 'figu', al Pontile il mondo delle figurine con Panini Tour

Ad Ostia arriveranno le 'figu'. Questa mattina in commissione Attività Produttive e Turismo è stata presentata l'iniziativa del mondo delle figurine Panini con il 'Panini Tour 2019'. Giunta alla decima edizione, l'iniziativa si terrà il 16 e 17 marzo in piazza dei Ravennati per un week end che si annuncia particolarmente interessante per i collezionisti di figurine del calcio.

È infatti a loro che è dedicata la due giorni ma non solo perché tutti potranno accedere al Villaggio Panini (un'area di 100 metri quadri) a due passi dal mare sul Pontile di Ostia. Il tour, a livello nazionale, si tiene ogni anno nella Capitale ma per l'edizione 2019 l'iniziativa si sposterà nel Municipio X, pronta ad accogliere i collezionisti che avranno modo di scambiare i "doppioni" ma anche quanti intendono soltanto curiosare.

Tra le novità in programma, un apposito spazio sarà dedicato a 'Le Figuriniadi', primo grande campionato di Giochi per figurine. Qui piccoli campioni potranno sfidarsi nelle più coinvolgenti discipline legate alle figurine.

"Siamo particolarmente felici che la Panini abbia accettato la nostra proposta di accogliere l'iniziativa - ha affermato liassessore alle Attività Produttive e al Trusmo Damiano Pichi - ringrazio per questo motivo la gloriosa Panini che con la sua presenza contribuisce a dare lustro a questo territorio con un evento a carattere nazionale".

La manifestazione sarà aperta a tutti e sarà gratuita e sarà in particolare rivolta alle famiglie e ai ragazzi in età compresa tra i 5 ed i 14 anni.