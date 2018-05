Ostia, la palestra della legalità aprirà a settembre. Raggi: "Segnale contro criminalità"

La palestra della legalità ad Ostia da settembre sarà aperta. A darne l'annuncio è la sindaca di Roma Virginia Raggi su twitter: "È un segnale importante nei confronti della criminalita', le istituzioni si stanno riappropriando del territorio grazie a una vera e piena collaborazione".

Dopo oltre un anno quindi sono stati risolti i problemi burocratici che ne hanno impedito l'apertura. La struttura, in via di Idroscalo, dovrà nascere nei locali sequestrati all'imprenditore Mauro Balini numero uno del Porto Turistico a processo per bancarotta.

L'ultimo blitz della Finanza portò al sequestro di 320 immobili (e pochi mesi prima di beni per 450 milioni di euro) e così il Porto di Ostia, da oltre tre anni, è sotto amministrazione giudiziaria.

L'annuncio della realizzazione della palestra della legalità risale a febbraio 2017. Da lì in poi una serie di rimpalli ed uno scontro politico tra Regione e Pd da una parte, e tra Comune e Movimento 5 Stelle dall'altra con un rimpallo burocratico risolto, come da annuncio della sindaca Raggi, oggi.