Ostia, l'autunno si veste da primavera: in tanti a godersi il mare di Roma

Sole tiepido e temperatura sopra i 20 gradi hanno accompagnato l'ultima domenica d'ottobre a Ostia. Tanti i romani e lidensi che hanno approfittato del clima mite dell'ottobrata romana per riversarsi sul litorale, chi a caccia dell'ultimo raggio di sole, chi per una passeggiata a piedi nudi sulla sabbia, chi per uno pranzo in uno dei ristoranti vista mare. E non potevano mancare i più coraggiosi e temerari che hanno deciso di regalarsi un bagno (forse l'ultimo?) nel mare.

Tra famiglie in arrivo da roma per pic nic in spiaggia, approfittando della chiusura di alcuni stabilimenti, e appassionati di sport che hanno occupato i campi di beach volley e beach tennis. È stata una domenica dal sapore di mare ad Ostia, uno di quei giorni d’autunno che ancora sa di estate con i più coraggiosi che hanno hanno voluto fare un bagno nei pressi del pontile e del cosiddetto Curvone.

Il risultato è stato un pienone per il mare di Roma, dove gli stabilimenti balneari hanno chiuso per la stagione finita, ma dove la voglia di godersi il mare e il sole non sembra svanire. Complice ideale un autunno vestito da primavera, capace di regalare una domenica - l'ennesima di questo ottobre - di sole e spensieratezza.