Da Ostia mille km sui pedali, torna il “Veni, vidi…by bici”: quest’anno in dodici tappe

Mille chilometri in giro per la penisola. Ha preso il via la sesta edizione di “Veni, vidi…by bici”, l’iniziativa a cura dell’associazione Gruppo Donatori Volontari (FIAB – Ostia in bici) patrocinata dal Municipio X.

L'iniziativa

Giuseppe Di Lorenzo, presidente del gruppo Donatori Sangue Ospedale Grassi di Ostia, e Angelo Arelli, presidente dell’Associazione Ostia in bici, sono partiti alle 8 di sabato 13 giugno da piazza dei Ravennati con l’obiettivo di percorrere mille chilometri nella penisola. Il tour, che prevede dodici tappe, si concluderà con un rientro al litorale lidense, ma non prima di aver raggiunto città come Livorno, Firenze e Ravenna.

La mission

La sesta edizione di “Veni, vidi…by bici” arriva dopo la fasi più delicate nel contrasto al nuovo Coronavirus. E quindi, il suo messaggio, giunge ancor più forte. Infatti oltre che a promuovere la cultura ed il rispetto dell’ambiente questa iniziativa ciclistica è finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica alla donazione del sangue. Un gesto altruistico in grado di salvare vite umane.

Nella città romagnola, il 17 giugno, è prevista anche la presenza dell’Assessore municipale alla cultura e allo Sport Silvana Denicolò ed il presidente della Commissione Sport Alessandro Nasetti. ““Ostia in bici e gli amici del Gruppo Donatori di sangue - ha affermato Denicolò- nonostante il lungo periodo di quarantena, hanno lavorato a questo progetto affinché si potesse realizzare nonostante le restrizioni. Siamo particolarmente lieti di essere qui alla partenza per sottolineare l’ulteriore messaggio di cultura inteso come conoscenza del nostro straordinario territorio nazionale”.

Ostia e Ravenna

Il passaggio nella città romagnola non è causale. “E’ noto infatti – ha ricordato il Municipio X lanciando l’iniziativa – l’impegno dei ravennati nella grande opera di bonifica del territorio lidense”. E quindi, incontrare i due ciclisti proprio in Emilia Romagna, ha un significato particolare. “E’ la prima volta in assoluto che si crea questa occasione – ha sottolineato Denicolò - una unione tra Ostia e Ravenna, due luoghi ricchi di storia e cultura”.