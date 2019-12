Spaccio di hashish nel parco giochi, in manette due giovani pusher

Spacciavano hashish in un parco giochi del lido di Ostia. La loro atttività illecita è stata però interrotta dai militari della Compagnia Pronto Impiego Roma della Guardia di Finanza impegnati nei servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel litorale lidense. A finire in manette due giovani romani di 18 e 19 anni.

In particolare i 'baschi verdi' hanno sottoposto a controllo i due ragazzi che, con fare sospetto, alla vista della pattuglia dei militari cercavano di eludere il controllo. I soggetti venivano immediatamente fermati e controllati.

Dal controllo effettuato sulle persone e su un borsone indossato da uno dei due, veniva rinvenuto materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi di sostanza stupefacente; i controlli più approfonditi hanno consentito di rinvenire, ben occultati sulla persona, innumerevoli confezioni, con all’interno hashish, destinate alla cessione molto probabilmente all’interno dello stesso parco in cui si trovavano.

Le successive perquisizioni presso le abitazioni dei due soggetti romani hanno consentito di rinvenire non solo altro materiale necessario per il confezionamento di dosi di stupefacente ma anche, e soprattutto, altro quantitativo di hashish. La sostanza rinvenuta, ammontante complessivamente a oltre 600 dosi, e tutto il materiale per il confezionamento venivano sottoposti a sequestro.

Entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto, in concorso tra loro, per il reato di detenzione di stupefacente finalizzato allo spaccio.