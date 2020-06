Ostia: bambino di sette anni punto in spiaggia da una siringa

Doveva essere un momento di svago all’aria aperta ed invece, per un bambino e la sua famiglia, la data di venerdì 12 giugno sarà difficile da dimenticare. La passeggiata sull’arenile, è stata segnata da uno spiacevole incidente.

La sicurezza nelle spiaggie

“Venerdì, intorno alle 18, un bambino di sette anni si è punto mentre giocava in una spiaggia ad Ostia ponente, davanti piazza Gasparri” ha fatto sapere Flavio Vocaturo, segretario del circolo PD Ama. Dopo il ferimento accorso ad un adolescente lo scorso 8 giugno, ’episodio di cui si è stato vittima il bambino di sette anni, è suonato come l'ennesimo campanello d’allarme sulle condizioni in cui versano alcuni arenili lidensi. “Non c'e' nessun atto amministrativo che si occupi della pulizia e del decoro delle spiagge di Roma” ha commentato Vocaturo che ha inoltre associato l’accaduto all’assenza di spazi destinati ai bambini.

Pochi spazi per i bambini

In questo momento, nella capitale, le aree gioco continuano ad essere interdette. Lo sono ormai da tre mesi, ovvero da quando la Sindaca ha disposto, per contenere il nuovo Coronavirus la chiusura dei giardini pubblici. I parchi e le ville storiche nel frattempo hanno riaperto. Le aree ludiche invece ancora no. Ma la scuola è finita ed i bambini, terminata la didattica a distanza, hanno più tempo libero da dover impiegare. Magari proprio per giocare all’area aperta. A condizione però, che gli spazi fruibili siano anche sicuri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La richiesta di dimissioni

“Pretendiamo che l'amministrazione chieda scusa al bambino e alla sua famiglia per quanto accaduto e che si prenda le sue responsabilità -ha concluso il segretario del circolo PD dell’Ama - presentando le dimissioni dell'assessore all'Ambiente del X Municipio".