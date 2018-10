Turismo: accordo tra Atac e X Municipio, una nuova mappa per promuovere i tesori di Ostia

Il mare di Roma come offerta turistica della Capitale. Per la prima volta sulle cartine turistiche di Roma è stato inserito anche il territorio del X Municipio con le sue straordinarie bellezze naturalistiche, storiche ed archeologiche.

"E' un risultato di grande valore – ha commentato l'assessore al Turismo del X Municipio, Damiano Pichi – in grado di dare grande slancio alla crescita turistica ed economica del nostro quadrante che viene presentato al pubblico insieme ai maggiori attrattori della Capitale".



L'accordo, stipulato tra X Municipio ed ATAC, prevede la distribuzione di 20.000 mappe nei punti informativi dell’Azienda di trasporto pubblico delle principali stazioni della Metropolitana di Roma Capitale. Sulla cartina sono riportate le immagini degli scavi di Ostia Antica e del Pontile, mentre la mappa che indica i mezzi pubblici, si estende dal centro al litorale.

"Abbiamo tutte le risorse necessarie per fare del X Municipio un fiore all'occhiello della Capitale: storia, archeologia, natura, mare. Occorre mettere il tutto a sistema e proporci a livello internazionale per attrarre turisti ed investitori" ha continuato Pichi.



"Oggi abbiamo fatto un piccolo, ma importante passo per rilanciare il nostro territorio – ha concluso l'Assessore al Turismo – ma non ci fermeremo qui. L'obiettivo è far entrare il X Municipio nell'offerta turistica globale proposta da e per Roma, perché il nostro mare è il mare della Capitale d’Italia".