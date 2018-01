Ostia Antica: resta alta l'attenzione su candidatura a sito Unesco

"Teniamo alta l’attenzione sull’inserimento di Ostia Antica a Patrimonio Mondiale Unesco", è quanto dichiarano, in una nota congiunta, Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e Mariacristina Masi, coordinatore e capogruppo di Forza Italia in X Municipio: "La nostra proposta, che da tempo portiamo avanti in tutte le sedi istituzionali, sarà discussa sia in Campidoglio che in Consiglio Municipale".

"Proprio in questi giorni, ricordano “l’importanza di entrare nel circuito internazionale Unesco è sottolineata anche nella trasmissione televisiva di Angela, che racconta e spiega i siti più importanti, proprio sulla Rai, la televisione nazionale. È vergognoso che Ostia Antica non sia ancora stata inserita. Continueremo a essere propositivi e disponibili a sollecitare i nostri referenti a tutti i livelli, affinché si lavori seriamente alla candidatura", concludono.