Ostia, alla Biblioteca Elsa Morante c'è Ndrangheta srl

Giornata di riflessione e dibattito presso la Biblioteca comunale Elsa Morante di Ostia. Protagonista l’autrice Federica Giandinoto, con il suo “’Ndrangheta s.r.l. – Una società dai reati legalizzati”, giunto ormai alla sua terza edizione, dopo un percorso di studio e di conoscenza sul fenomeno che inizia nel 2007. Nutrita la presenza di pubblico, nonostante la stagione primaverile ormai inoltrata e l’imminente ponte del 1° maggio.

Interessanti anche gli interventi degli ospiti: Valerio Pagnotta, referente dell’associazione “La Città del Sole”, che si occupa della diffusione di conoscenza sul fenomeno malavitoso, ed Edoardo Levantini, responsabile dell’associazione coordinamento antimafia di Nettuno e Anzio; la moderazione è stata curata dal giornalista Massimiliano Nespola.

Nel libro di Giandinoto, si possono ritrovare più livelli di analisi: quello storico-sociale, quello relativo all’organizzazione delle cosche e della gerarchia ad esse sottostante – nel testo si rinviene anche la cerimonia di “battesimo” di un picciotto – per passare poi alla penetrazione della ‘ndrangheta nei vari contesti, a livello sia nazionale che internazionale. Afferma infatti l’autrice che "Quello della diffusione della ‘ndrangheta è un fenomeno che, non da oggi, ha varcato i confini della regione di origine e che preoccupa per la sua intraprendenza in numerosi contesti. Per comprendere i suoi spostamenti, bisogna partire dall’analisi dell’economia e capacitarsi del fatto che spesso quella di oggi è una criminalità “morbida”, che cerca di non sporcarsi le mani, ma che piuttosto, sempre più, veste in giacca e cravatta e si avvale del supporto di validi professionisti per portare avanti i propri affari".