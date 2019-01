Ostia: accordo tra X Municipio e RomaTre, ecco i progetti per l'università del mare

Sinergia e Collaborazione, queste le parole chiave del protocollo d'intesa che la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo ha firmato con l'Università degli Studi Roma Tre. Soddisfatta dell'iniziativa oltre alla Presidente del X Municipio anche l'Assessore al Bilancio, Patrimonio e Finanziamenti Europei Paola Zanichelli: "L'accordo è l'avvio di una collaborazione scientifica, tecnologica e per l'imprenditoria giovanile. Un modello che avrà riflessi positivi per il nostro territorio, in particolare sulla progettazione nell'ambito della mobilità sostenibile e della tutela costiera e marina".



"E' stato avviato - sottolinea la Di Pillo - presso il Polo Universitario di Ostia, il nuovo corso di Ingegneria delle Tecnologie per il Mare di Roma Tre e intendiamo con questo sostenere l'insediamento universitario nell’area urbana di nostra competenza poiché riteniamo che esso contribuisca allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio".

"E' quindi nostra intenzione - prosegue il Minisindaco Lidense - promuovere e realizzare con Roma Tre le più ampie forme di sinergia e cooperazione per favorire la crescita di un potenziale tecnologico e culturale con ricadute estremamente positive sul tessuto urbano e sociale. L'accordo rappresenta il punto di partenza per azioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica di cui il nostro Municipio sarà beneficiario".

"Prevista - sostiene la Zanichelli - anche la partecipazione congiunta a programmi di ricerca ed innovazione finanziati in ambito regionale, nazionale ed europeo: l’Università Roma Tre da tempo partecipa con successo a progetti di Ricerca finanziati dalla UE e con questo accordo il Municipio X si propone come partner istituzionale per tali progetti".



Nel documento sottoscritto dal Municipio e da Roma Tre, si fa riferimento ad iniziative per incubatori d'impresa, iniziative di "progettazione di spazi" e saranno create "start-up e spin-off".



"E cosa non meno importante - precisa l'Assessore al Bilancio - si procederà alla ricerca di sponsor e partner industriali e, contestualmente, Università e Municipio potranno vicendevolmente patrocinare le attività previste nell'accordo. Tra queste, anche la creazione di percorsi didattici orientati all'imprenditoria giovanile".



"E' prevista infine - conclude la Di Pillo - una collaborazione finalizzata allo scambio di informazioni, dati e studi tecnico-economici relativi al territorio. Con particolare attenzione all'ambito della mobilità sostenibile, del monitoraggio ambientale e marino e contrasto all’erosione e al dissesto idrogeologico".