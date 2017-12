Orti urbani e sculture su tronchi di alberi abbattuti: così cambia il verde nel X Municipio

Opere scultoree dai tronchi avanzati dall'abbattimento degli alberi, orti urbani e un vivaio municipale. Sono solo alcune delle novità della gestione del verde pubblico ad Ostia, Acilia, Dragona, Palocco, Infernetto, Ostia Antica e altre aree del X Municipio.

La Giunta Di Pillo, nella seduta del 20 dicembre, ha approvato le linee di indirizzo per redigere il regolamento del verde pubblico. Per la prima volta, nella storia amministrativa del territorio è stato prodotto un atto importante mai compiuto in precedenza, nonostante il decentramento amministrativo.

"L'atto di Giunta va nella direzione di un coinvolgimento regolamentato della comunità nella manutenzione orizzontale di parchi, rotonde e spartitraffico anche attraverso le sponsorizzazioni", ha dichiarato Alessandro Ieva, Assessore ad Ambiente, Territorio e Sicurezza del X Municipio.

Per l'allestimento delle aree verdi, saranno identificate le essenze arboree e lo schema di piantumazione. Saranno poi introdotte regole per la realizzazione di opere scultoree dai tronchi avanzati dall'abbattimento degli alberi, "al fine di ridurre i costi di gestione per lo sradicamento e la piantumazione di nuovi alberi", sottolinea Ieva.



Sono state individuate direttive per gli orti urbani, il rain garden, l'osservatorio sul verde, oltre ad un piano di piantumazioni di essenze vegetali arboree per ogni nuovo nato e la realizzazione di un vivaio municipale in un'area idonea, "che avrà il duplice scopo di contribuire alla progressiva riduzione dei costi per gli addobbi e per la piantumazione di nuove essenze", spiega l'Asessore.

"Fondamentale sarà creare un legame con la cittadinanza, regolamentando la donazione di piante da parte dei cittadini e la possibilità di utilizzo delle stesse, nonché la sperimentazione di coltivazione di specie tipiche della macchia mediterranea per la diffusione di buone pratiche tecniche per la coltura di essenze a bassa richiesta idrica", dice ancora Ieva che poi conclude: "Così come indicato nelle linee programmatiche, illustrate dalla presidente Giuliana Di Pillo e approvate dal Consiglio Municipale lo scorso 7 dicembre, particolare attenzione viene riservata da questa Giunta, alla gestione del verde pubblico in tutte le sue forme".