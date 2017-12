Ostia: mare d'inverno, Raggi firma l'ordinanza per tenere aperti gli stabilimenti

La sindaca Virginia Raggi "apre" il mare di Ostia anche d'inverno. La prima cittadina ha infatti firmato l'ordinanza, iniziata lo scorso 22 dicembre, che permetterà a stabilimenti e spiagge libere con servizi di restare aperti fino al 30 aprile 2018. I concessionari, e/o i gestori di spiagge libere con servizi, che intendono aderire alla stagione invernale, al fine di ampliare e diversificare l'offerta turistica del territorio e contribuire alla destagionalizzazione, devono presentare esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del X Municipio, corredata dal 'Programma delle iniziative' ossia elencando il programma delle iniziative per attività elioterapiche, culturali, ricreative, ludiche, sportive, ed attività di somministrazione da concepirsi come servizio aggiuntivo atto a completare l'offerta delle medesime strutture nel contemperamento degli interessi pubblici e privati.

Tra gli obblighi dei concessionari c'è il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, 24 ore al giorno, da garantire anche alle persone diversamente abili. Ma non solo "Nel predetto periodo invernale possono essere installate barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative, previa comunicazione al competente Ufficio Demanio Marittimo del municipio", si legge nell'ordinanza.

Inoltre bisognerà consentire "l'accesso alla battigia mediante i varchi pubblici, nella misura di uno ogni 300 metri di costa, in ogni orario, anche notturno, per tutto l'anno solare, fermi restando il divieto di pernottamento", ed è vietato apporre "all'ingresso dello stabilimento indicazioni - quali, a mero titolo esemplificativo, "biglietteria", "biglietti", "ticket", "titoli d'ingresso", in qualunque lingua espresse - comunque idonee ad indurre in errore in ordine alla totale gratuità dell'accesso".

È fatto altresì divieto di "chiudere od ostacolare in alcun modo l'ingresso dello stabilimento destinato al libero accesso e transito mediante cancelli, porte, barriere, tornei li e, comunque, qualsivoglia installazione atta a selezionare gli ingressi pedonali". "Finalmente dopo anni vengono delineate le modalità per i gestori e concessionari delle spiagge di Ostia per aderire alla stagione invernale al fine di ampliare, diversificare l'offerta turistica del territorio", commenta dalla sua pagina Fb il capogruppo capitolino Paolo Ferrara.