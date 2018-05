Estate 2018: ad Ostia spiaggia per cani e ritorno dei 'fagottari', a Castel Porziano senza bagnini

La sindaca Virginia Raggi, con l'ordinanza per la stagione balneare 2018, ha inaugurato l'estate che si concluderà il prossimo 30 settembre. Ostia, Castel Porziano e Capocotta si stanno tirando a lucido anche se la partenza è stata con il freno a mano tirato. Ancora tante, infatti, le assi di legno dei chioschi demoliti presenti gli arenili, a pochi metri da residenti e turisti in barba alle norme di sicurezza.

Spiaggia per cani e kitesurf ad Ostia

Diverse le novità presenti come l'accesso agli animali da compagnia sul litorale di Ostia concesso solo nei 300 metri di spiaggia a sud del Porto Turistico, e la spiaggia dedicata alla pratica del kitesurf oltre a quella tradizionale del cosiddetto Cancello Zero di Castel Porziano. Si tratta del "tratto di litorale compreso tra il 2° ed il 3° Cancello della spiaggia libera di Castel Porziano per un’estensione di fronte mare di 300 metri".

I bagnini nelle spiagge di Ostia: gli orari

La ordinanza balneare quest'anno presenta alcune novità. Il capitolo più importante riguarda i bagnini dove, per prima volta, il Comune di Roma limita come durata l'attività dei marinai di salvataggio sulle spiagge libere. Gli stabilimenti sono obbligati a "predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, conforme a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto – Circondario Marittimo di Roma" mentre nelle spiagge libere gestite dal X Municipio "il servizio di assistenza e salvataggio per la stagione balneare 2018 è assicurato con le seguenti modalità: dal 1/5 al 15/6 sabato, domeniche e giorni festivi; dal 16/6 al 31/8 tutti i giorni feriali e festivi; dal 1/9 al 30/9 sabato domeniche e giorni festivi". Praticamente un servizio a singhiozzo.

Castel Porziano e Capocotta con pochi bagnini

Per quanto riguarda la spiaggia libera di Castel Porziano "non è assicurato il servizio di salvataggio e assistenza ad eccezione delle postazioni 123 e 124" dove saranno presenti bagnini del Municipio X. A Capocotta saranno i gestori dei punti ristoro ad assicurare la pulizia della spiaggia, il servizio di salvataggio e i servizi igienici. Il Municipio dovrà esporre sia sulla via Litoranea che sulla spiaggia ogni 100 metri cartelli multilingue che informino sulla balneazione non sicura.

Gli orari degli stabilimenti ad Ostia

L'ordinanza firmata da Raggi che definisce gli obblighi dei concessionari degli stabilimenti aperti dalle 9 alle 19. C'è però la possibilità di restare aperti fino alle 2 di notte "per la somministrazione di alimenti e bevande" solo se autorizzati espressamente ma "fermo restando l'obbligo di assicurare servizio di salvataggio o, in assenza di esso, esporre in modo visibile a tutti apposito avviso di assenza del servizio di assistenza alla balneazione". Per spettacoli e discoteche la protrazione dell'orario è autorizzabile fino alle 3 di notte ma "nei soli giorni del venerdì, sabato e prefestivi è in ogni caso obbligatorio assicurare il servizio di salvataggio".

Ritorno dei 'fagottari', vietato mangiare in cabina

Altra novità sarà il cibo in spiaggia. Nell'ordinanza si specifica infatti che: "è sempre consentito consumare cibi e bevande in qualsiasi parte della spiaggia" mentre rimane il divieto di mangiare all'interno delle cabine. In poche parole uno smacco che Raggi ha rifilato ai padroni degli stabilimenti balneari di Ostia che sono sempre stati contro i così detti 'fagottari' obbligando i loro 'tesserati' a consumare cibi in cabina o solo davanti alle stesse. "E' vietato - si legge - apporre cartelli negli stabilimenti che vietino il consumo di alimenti e bevande fuori dalle cabine".