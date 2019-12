L'insegnante d'inglese canta lirica durante la lezione di arte: è l'ora delle idee in una media di Ostia

Una lezione di arte, mentre nell'aula risuona un canto lirico. A intonarlo, però, non è una cassa bluetooth o uno smartphone ma la voce del professor Paul, insegnante di inglese.

Succede a Ostia, all'istituto Vincenzo Pallotti. A diffondere le immagini è lo stesso plesso di piazza Regina Pacis con un video diventato, in poco tempo, virale tra i residenti del X Municipio che riprendeva i momenti della lezione di arte tenuta dalla professoressa Virgili.

L'istituto, già in passato, aveva sorpreso studenti e genitori inserendo la cosiddetta 'ora delle idee', un appuntamento di 60 minuti a settimana, dedicato ai pensieri, alle prospettive e al confronto con gli studenti. Un modo per insegnare ai giovani studenti i valori della vita che, spesso, non si trovano tra i libri di testo.

"Quello che cerco di portare in questo istituto è uno spirito diverso ma soprattutto un nuovo modo di fare scuola. I nostri insegnanti hanno il compito di tirar fuori dagli studenti il massimo del loro potenziale per renderli dei bravi alunni ma soprattutto la versione migliore di loro stessi nel mondo dentro e fuori le mura scolastiche. - sottolinea il dirigente scolastico, professor Vito Giannini - In una scuola di 'valore', oltre al 'sapere enciclopedico', i nostri ragazzi riconoscano l'importanza del 'saper fare' e riescano a tradurre la loro creatività in qualcosa di concreto, reale. Anche per questo motivo io personalmente mi occupo di insegnare loro metodi di meditazione che li aiutino a concentrarsi sui loro obiettivi per una migliore capacità di realizzazione personale".