Ostia: una nuova guida turistica multilingue per raccontare il mare di Roma

Una nuova guida turistica per descrivere le bellezze del Municipio X. Dal mare di Roma agli Scavi di Ostia Antica, dalla pineta di Castelfusano alla Torre San Michele progettata da Michelangelo. Un territorio ricco di storia e di bellezze naturali che, grazie ad una nuova guida, sarà a disposizione dei turisti.

L'opuscolo, stampato in 6mila copie delle quali 2mila in lingua italiana, 2mila, in inglese e le restanti 2mila in tedesco, sarà a disposizione nell’infopoint di via dei Fori Imperiali e all’Aeroporto di Fiumicino.

Altre 200 copie della guida, per ogni lingua, e quindi per un totale di 600, saranno presentate al BIT di Milano (10/12 febbraio quelle in Italiano); le altre, in inglese e tedesco saranno invece disponibili all’ITB di Berlino che avrà luogo dal 6 al 10 marzo.

Pronta anche una ristampa dell'opuscolo che racconta il mare di Roma. “Siamo orgogliosi di questo risultato - afferma l’Assessore al Turismo e Attività Produttive Damiano Pichi - la guida infatti oltre a raccontare la storia di questo territorio, fornisce al turista una serie di indicazioni che riguardano l’ambiente così particolare tra verde e mare e dà indicazioni su trasporti ed altre info utili al turista”.