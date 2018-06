Notte Bianca dello sport: nel Municipio X Aldo Montano, Giusy Versace e Clemente Russo

Vela, boxe match tra le compagini di Italia e Francia, judo, tiro con l’arco e scherma per grandi e piccini, pattinaggio a rotelle e triathlon. Sono questi gli sport in lista per la seconda edizione della Notte Bianca dello Sport che coinvolge l’intera Capitale e, per quanto riguarda il Municipio X, l’area del Porto Turistico di Roma.

L’appuntamento è per sabato 23 giugno e le iniziative sportive si snoderanno già a partire dalle 16 e si concluderanno in tarda serata.

Il territorio lidense si avvarrà, in questa occasione, della collaborazione del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del quale fanno parte campioni del calibro di Aldo Montano, Giusy Versace, Clemente Russo, Antonio Esposito, Oney Tapia e molti altri per un elenco di adesioni ancora in corso.

Presenti anche l’olimpionica e pluricampionessa del mondo Francesca Lollobrigida insieme alla promettente sorella Giulia per il pattinaggio velocità ed il Gruppo di pattinaggio artistico del Roma Roller Team, più volte sul podio nei Campionati Europei e Mondiali a rappresentare la Federazione Italiana Sport Rotellistici che ha reso disponibile dei partecipanti all’evento una pista 15×35 metri dove per l’occasione si esibiranno sui pattini a rotelle anche Ondrej Hotarek insieme a Valentina Marchei, atleti olimpici del ghiaccio presenti anche a Pyeongchang 18.

E saranno proprio loro, gli atleti più rappresentativi di ogni disciplina a coinvolgere ragazzi e non, in una kermesse che tende alla promozione dello sport in generale, inteso come occasione di aggregazione, pratica sportiva all’insegna delle regole.

Sport da combattimento

16:00-21:00 boxe per bambini e ragazzi

23:00 boxe match internazionali Ita-Fra varie categorie

16:30-21:30 judo per bambini e ragazzi

22:00 judo incontro

16:00-21:00 scherma per bambini e ragazzi

21:30 scherma assalti dimostrativi tra atleti FFAA

Sport rotellistici

Pattinaggio a rotelle esibizioni

Altro