Neve a Ostia: il mare diventa bianco, tutti in spiaggia a fare foto

La neve imbianca il mare di Ostia. A Roma non diventa bianco solo il Colosseo, ma anche la spiaggia. Uno spettacolo unico che unisce elementi così distanti ma per una volta vicini. Le onde del mare accarezzano la neve che si è posata sulla sabbia. I bambini si rincorrono. Qualcuno fa anche pupazzi di neve "on the beach". Tutti fanno foto e video.

Dalle 4 di questa mattina la neve è scesa e man mano ha coperto tutto. A Ostia ci sono pochissime automobili in giro. "Non ricordavo una nevicata così dagli anni 80", dice una signora spalando il cortiletto di casa. "Dato che i bambini non andavano a scuola io e mio marito ci siamo presi un giorno di ferie", afferma un'altra signora.

Il 'cavalcavia', chiuso in questi giorni, ha riaperto e da lì si vedono anche la via Ostiense e la via del Mare, con il cartello delle indicazioni innevato. Un bel paradosso. "Noi ci siamo svegliati prestissimo questa mattina, e quanto ci ricapita?" dice Silvia che ha inviato a RomaToday un suo scatto attraverso il numero Whatsapp di redazione 3451709348.

Anche in via delle Baleniere lo scenario non cambia, anzi: negozianti e passanti sono tutti incantati da quella che sembra più una cartolina che il loro quartiere. Pizzale della Posta, Pontile e Lungomare, pardon 'Lungoneve', sono pieni di curiosi che scattano foto. La sabbia si mescola alla neve creando quasi un composto chimico, qualcuno si bagna le mani nell'acqua del mare: che coraggio.

Passeggiando sul Lungomare Paolo Toscanelli si vedono tavoli ghiacciati e giostre coperte di neve. Gli stabilimenti sembrano quasi chalet di montagna, i pupazzi di neve si sostituiscono ai bagnini. Anche gli innamorati possono sognare un pò di più con il blu del mare che si unisce al bianco della neve. Qui la foto del Borghetto di Pescatori di Veronica Costantini.