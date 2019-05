Ostia: De Rossi orgoglio il lidense, ritorna il murale cancellato

Daniele De Rossi è un vanto per Ostia. Oltre il tifo. Il capitano della Roma, che ha mosso i primi passi calcistici nell'Ostiamare, in settimana era diventato un murale sul muro all'angolo tra via delle Baleniere e via delle Aleutine, dove Daniele è nato e cresciuto. Un anonimo artista di strada ha disegnato con la vernice spray la sagoma di DDR con la scritta 'Vanto di Ostia, simbolo di Roma'.

Il disegno, tuttavia, poche ore dopo era stato cancellato, per errore. A compiere il gesto un 92enne che si è giustificato sostenendo che riteneva che il dipinto fosse opera di Casapound.

Ieri, il murale è tornato. L'anonimo artista, compreso che non è stato uno sgarbo di partigianeria, è tornato in via delle Aleutine e ha ridipinto la sagoma. Nello stesso punto.