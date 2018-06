Ostia: la street art al centro anziani, svelato il nuovo murale di Jerico

La street art incontra il Centro Anziani. Succede ad Ostia dove a piazza Ronca, l'artista Jerico ha dipinto un murale 'svelato' lo scorso 2 giugno anche grazie alla curazione dell'associazione a.Dna. L'invito per avere il dipinto sul muro è partito da Domenico Barbuto, presidente del Centro Anziani, che sta cercando di valorizzarne le potenzialità con diverse iniziative di recupero e riqualificazione dell'area.

Domenico è anche coordinatore dei volontari di via Capo Spartivento, con i quali l'associazione a.DNA ha già collaborato l'anno scorso organizzando e curando la realizzazione dei due murales che si trovano a poche centinaia di metri da piazza Ronca. Sono i due dipinti murali situati a via Capo Spartivento di Alessandra Carloni e di El Niño de las Pinturas e Lucas Carrillo da Granada.

In questo caso Jerico ha dipinto il ritratto di un uomo con lo sguardo assorto nel vuoto. Il volto quasi si smaterializza con i colori degli elementi pittorici che lo circondano e lo avvolgono. Il murale "costringe" il passante e l'osservatore a fermarsi per riflettere su ciò che sta guardando, andare oltre ogni singola macchia di colore per comprendere la realtà.