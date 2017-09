Elezioni Ostia, Monica Picca candidata del centrodestra

Il centrodestra si ricompatta e correrà unito per conquistare il X municipio. Sarà Monica Picca di Fratelli d'Italia la candidata alla presidenza nelle elezioni del prossimo 5 novembre.

La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri al termine dell'ennesimo incontro tra esponenti di Forza Italia e Fratelli d'Italia che hanno trovato l'accordo sull'insegnante romana. A sostenerla una compagine di centrodestra allargata che contempla, oltre a Forza Italia, anche la Lista Marchini, Noi con Salvini e i Conservatori Riformisti di Luciano Ciocchetti.

Nata il 4 maggio 1971, laureata in Lettere, l'impegno politico della Picca inizia con il Pdl e la porta a ricoprire diversi ruoli nelle commissioni Cultura, Servizi sociali, Personale e Pari opportunità nel X municipio di Giacomo Vizzani.

Nel braccio di ferro che da settimane vedeva coinvolti Forza Italia e Fratelli d'Italia prevale così il partito di Giorgia Meloni. La pasionaria della Garbatella è riuscita ad imporre il nome della Picca, scalzando l'agguerita Mariacristina Masi di Forza Italia appoggiata dal consigliere comunale di Roma Davide Bordoni.

Un braccio di ferro che però ieri ha portato alla sintesi che, almeno apparentemente, sembra aver trovato la sintesi. In una nota congiunta: "Finalmente il 5 di novembre i cittadini del X Municipio, dopo oltre due anni di commissariamento, avranno l'opportunità di scegliere, attraverso la scelta democratica, il governo del proprio territorio. Auspichiamo che altre forze civiche e sociali del territorio possano unirsi a sostegno di questa candidatura". A firmarla Massimo Milani Coordinatore romano Fratelli d'Italia, Davide Bordoni Coordinatore romano Forza Italia, Francesco Zicchieri Coordinatore regionale Noi con Salvini, Ignazio Cozzoli Coordinatore romano Direzione Italia, Roberta Angelilli Coordinatore romano Cuoritaliani, Alessandro Onorato Capogruppo Lista Marchini all'Assemblea capitolina, Simone Santucci Segretario romano Partito Liberale Italiano. Tutti insieme. La sfida è lanciata.

„ Giuliana Di Pillo, per il Movimento 5 Stelle, Don Franco De Donno, Luca Marsella per CasaPound, l'imprenditore cattolico Giovanni Fiori uomo di punta nel X Municipio del Popolo della Famiglia di Mario Adinfolfi, Eugenio Bellomo, infermiere del Grassi ex Sel“. Lunedì si sono aggiunti Andrea Bozzi ed Athos De Luca per il Pd.