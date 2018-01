Ostia, la mareggiata "mangia" il bar-ristorante della Nuova Pineta-Pinetina

Un film già visto che si ripete ad ogni mareggiata. Mare grosso, l'erosione ormai costante e immobili, di proprietà dello Stato, persistenti sul demanio marittimo, completamente distrutti. Lo scenario è ancora quello dello stabilimento Nuova Pineta-Pinetina.

L'ultima mareggiata ha distrutto gran parte del bar-ristorante inghiottendone le assi in legno. Una situazione disastrosa con una perdita economica notevole per chi gestisce il lido sul Lungomare Lutazio Catulo. Il gestore del lido, Franco Petrini, già un anno fa, aveva raccontato ai nostri taccuini la conta danni subiti dall'ennesima mareggiata.

Lo scirocco di questi giorni ha dato il colpo di grazia. Le strutture dello stabilimento stanno crollando. Il problema sta nei ripascimenti. Progetti pronti che, però, ancora non riescono a decollare. Petrini si è già rivolto a Comune e Regione per far partire il progetto di barriera sommersa che potrebbe finalmente consentire di ricostituire le spiagge ma nessuno mi ha ascoltato. La Nuova Pineta-Pinetina ha già subito danni nel 2016 e nel 2017.

"Le spiagge del litorale stanno letteralmente sparendo a causa del fenomeno dell'erosione. Il mare, quasi dappertutto, è arrivato praticamente a filo delle strutture. Una situazione che ormai si ripete da anni e che provoca anche enormi problemi alle cabine presenti, oltre che uno spettacolo che si commenta da solo", dichiarano, in una nota congiunta, Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e Mariacristina Masi, coordinatore e capogruppo di Forza Italia in X Municipio.

"Se questa è l'attenzione che la Regione, e in particolare il partito Democratico, ha posto fino ad ora al litorale di Roma, con quale coraggio Zingaretti si ricandida per le prossime elezioni? Non sono state portate a termine - o non sono state fatte - le opere di ripascimento, necessarie per evitare l'erosione della spiaggia durante il periodo invernale. Questi interventi sono la prima condizione per far ripartire il settore turistico di Ostia. La politica del Pd in Regione è come uno specchietto per le allodole: oltre lo scintillio non c'è assolutamente nulla", concludono da Forza Italia.