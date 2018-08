Ostia: manifesto di Italo Balbo fuori la stazione, Anpi rimuove poster di Casapound

L'Anpi X Municipio 'Elio Farina' e un gruppo di cittadini antifascisti stamattina hanno rimosso il manifesto inneggiante a Italo Balbo affisso la scorsa notte da Casa Pound fuori la stazione di Lido Nord ad Ostia.

"Particolarmente grave la scelta della giornata, quella in cui si piangono le donne, gli uomini e 130 bambini massacrati dai nazisti e dai fascisti italiani a Sant'Anna di Stazzema. Per i fascisti locali il picchiatore di lavoratori italiani Balbo sarebbe un eroe", si legge in una nota di Anpi.

"Non ci stupisce che chi organizza ronde intimidatorie sulle spiagge per terrorizzare qualche migrante sfruttato, senza mai attaccare i veri criminali del litorale che da decenni tengono sotto sequestro chilometri di arenile pubblico per i loro sporchi interessi, abbia come riferimento ideale figuri della misura di Italo Balbo. - conclude la nota - Ribadendo che l'antifascismo passa per la difesa della memoria ma anche nelle pratiche di resistenza quotidiana, oggi abbiamo deciso di pulire un pezzo della nostra città dalla vergogna delle recrudescenze fasciste".