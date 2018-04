Ostia: Di Pillo 'scienziata pazza', blitz degli studenti di estrema destra davanti il X Municipio

Un gigantografia della presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo disegnata come una 'scienziata pazza', la scritta 'I nuovi mostri' e la rivendicazione dell'atto del Blocco Studentesco, movimento di studenti di estrema di Ostia che attacca la rappresentanza del Movimento 5 Stelle nel parlamentino lidense.

La gigantografia è stata affissa durante la notte. Lo striscione affisso alle porte del municipio, ritrae Di Pillo "mentre sperimenta l'ennesima soluzione per affossare il territorio", è questa la spiegazione di Lorenzo Carabelli responsabile territoriale del movimento Blocco Studentesco: "Questa volta a pagarne le conseguenze saranno gli studenti ostiensi liceali ed universitari che vedranno sfumare nuovamente davanti i loro occhi la possibilità di istituire una consulta dei giovani a livello municipale. Tale organo porterebbe alla realizzazione di innumerevoli progetti di cultura, aggregazione, riscoperta del territorio e svago per il rilancio di Ostia e tutto il municipio. La maggioranza a 5 stelle ha infatti deciso di istituire tale organo, ma esclusivamente indirizzato agli studenti di elementari e medie, assolutamente una decisione senza senso. È dato oggettivo che i 5 stelle sul territorio di Ostia - conclude Carabelli - non vogliono instaurare alcun dialogo con gli studenti, futuri cittadini, di questo municipio".