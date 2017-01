Ostia, un incontro per farsi conoscere. I cittadini: "Non ci stiamo. Basta commissariamento"

"Noi non ci stiamo, basta al commissariamento del X Municipio". Associazioni, comitati di quartiere e "semplici" cittadini si sono incontrati oggi al bar Sisto, nel cuore di piazza Anco Marzio per organizzare un piano d'azione e fare sentire la propria voce. Nel salotto di Ostia almeno un centinaio di persone, si sono scambiate idee e opinioni.

I PRESENTI - Tante le realtà presenti, dalle associazioni dei balneari ai comitati di quartiere. Presenti anche realtà politiche locali con rappresentanti di Sel e CasaPound. Fino a "semplici" cittadini desiderosi di riscatto. Una "marmellata variegata", come si sono etichettati i presenti, che ha come scopo quello di puntare il faro sulla decisione sbagliata, secondo chi protesta, di prorogare di altri sei mesi il commissariamento del parlamentino lidense che, almeno fino all'autunno del 2017, non potrà votare se la situazione resterà così.

LA FIACCOLATA - Per invertire la rotta i presenti stanno organizzando una manifestazione. Un fiaccolata che, con ogni probabilità, si muoverà il prossimo 21 gennaio con partenza, dalle ore 17, da piazza Gasparri fino a raggiungere il X Municipio. Una sfilata che avrà inizio e fine da due luoghi simbolo in cui il malaffare è balzato alle cronache negli ultimi mesi.

"NON SIAMO MAFIOSI" - L'evento che si terrà quindi tra 15 giorni avrà come motore la difesa della democrazia. "Non siamo mafiosi - hanno ripetuto in coro i presenti - Siamo tutti per la legalità, ma questo commissariamento ha portato un ingolfamento del territorio". Insomma da Ostia all'entroterra, dall'Infernetto ad Acilia, Axa, Casal Palocco, i cittadini sono stufi e vogliono tornare alle urne.

Dopo un simbolico sit-in di protesta sotto il Palazzo del Governatorato, è pronta una nuova iniziativa "apartitica e senza bandiere", fanno sapere i promotori dell'evento ma con il chiaro intento di cancellare l'etichetta di "mafia" da Ostia e dal suo entroterra.

CATENE AL X MUNICIPIO - Nel frattempo, questa notte, i militanti di CasaPound del X Municipio dopo aver occupato il Palazzo del Governatorato hanno chiuso con catene le sedi principali del parlamentino di Ostia in segno di protesta contro il prolungamento del commissariamento di altri sei mesi: "Continueremo a manifestare e a contestare questa scellerata scelta di prorogare il commissariamento perchè i cittadini di questo territorio hanno diritto di scegliere i propri amministratori locali, alla faccia della mala politica che con questo commissariamento vuole soltanto fare i suoi interessi economici".