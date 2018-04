"Vogliamo il mare libero": manifestazione davanti lo stabilimento del presidente di Federbalneari

Associazioni ed esponenti del Partito Democratico insieme per il "mare libero". Una manifestazione oggi 29 aprile si è svolta lungomare Caio Duilio, di fronte allo stabilimento "Le Dune", quello di Renato Papagni, il presidente di Federbalneari che giorni fa aveva aggredito un giornalista di Report.

Il Comitato, formato da Pd, Liberi e Uguali e diverse associazioni tra cui 'Mare Libero', chiede anche attraverso una petizione popolare alla Sindaca e alla Presidente del Municipio e a tutte le autorità competenti il "libero accesso al mare, come da legge, la visibilità del mare con eliminazione di tutte le barriere, la dotazione di servizi nelle spiagge pubbliche, la eliminazione di tutti gli abusi sulle spiagge in concessione pena la decadenza delle stesse e l'eliminazione del lavoro nero balneare per un modello di balneazione più aperto e godibile da parte dei cittadini".

"Il Presidente di Federbalneari Renato Papagni deve dimettersi per rispetto ai soci di una grande organizzazione nazionale di balneari - aggiunge Athos De Luca, capogruppo del Pd nel X Municipio - Vogliamo una estate di legalità e le istituzioni hanno tutti gli strumenti per far rispettare la legge poiché gli abusi comportano la decadenza delle concessioni".