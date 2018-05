M5S lancia la differenziata e ammette: "Il tritovagliatore acceso ma solo per rifiuti del X Municipio"

Il X Municipio abbraccia la raccolta differenziata. È iniziata, con la consegna dei kit all'Axa, la "rivoluzione dei rifiuti" del Movimento 5 Stelle. Nell'entroterra di Ostia erano presenti la Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, l'assessore capitolino all’ambiente, Pinuccia Montanari, il presidente Ama, Lorenzo Bagnacani, il consigliere capitolino Paolo Ferrara.

Insieme, hanno avuto uno scambio di informazioni con alcuni residenti della zona riguardanti i nuovi kit per il 'porta a porta'. Quella appena avviata è la prima fase della riorganizzazione complessiva dei servizi. A breve, altri due ambiti territoriali dei due municipi avranno il kit. Per quanto riguarda il decimo, toccherà all’area di Dragona, Dragoncello e Centro Giano.

Ogni utenza riceverà quattro mastelli da 40 litri (per immobili con meno di 8 utenze contraddistinte da altrettanti colori: grigio (indifferenziata), blu (carta), giallo (plastica e metalli) e marrone (scarti alimentari). Colori peraltro conformi alla normativa europea. Il cambiamento riguarderà circa 65mila famiglie.

Ma la gestione dei rifiuti riguarderà anche lo smaltimento. Dopo le polemiche di Natale, il tritovagliatore di viale dei Romagnoli tornerà in funzione. Ma non per smaltire i rifiuti di Roma ovest come aveva denunciato il Partito Democratico.

A confermare e correggere il tiro ci ha pensato Antonio Di Giovanni, capogruppo pentastellato nel Decimo: "Il PD pensi ha come ha messo in ginocchio un intero municipio. L'impianto di Ostia Antica servirà soltanto a smaltire l'aumento di produttività dei materiali cosiddetti 'scartati' circoscritti al nostro territorio. Pertanto, i Dem, prima di dare false informazioni, dovrebbero cortesemente informarsi meglio".