Ostia: il M5S pensa alle elezioni municipali, la scelta dei candidati sarà "partecipata"

Quando si vota nel X Municipio? Se lo chiedono in molti. La data ancora non è certa ma nel frattempo il Movimento 5 Stelle sta iniziando il percorso per comporre la rosa di candidati al proprio governo municipale, probabilmente con Giuliana Di Pillo, già delegata della sindaca Virginia Raggi, candidata presidente.

Venerdì 28 luglio (ore 18), presso l'Hotel Aris Garden Roma, gli iscritti del gruppo municipale del M5S potranno scegliere, mediante espressione di voto, i rappresentanti della lista e la rosa dei consiglieri che concorreranno per la carica di consigliere e di presidente municipale alle elezioni, verosimilmente di ottobre.

"Democraticamente, liberamente, affidando il proprio futuro e le proprie speranze a concittadini – scrive ancora il social del movimento – che, con passione e voglia di fare, fremono per rendere più bella, funzionante e vivibile la realtà di tutto il Litorale e relativo entroterra".

"Un territorio in passato martoriato da un'amministrazione clientelare e corrotta, che necessita di una svolta forte e concreta e di una gestione unicamente orientata al perseguimento dell’interesse pubblico e al benessere dei cittadini. Un'amministrazione solida, compatta, onesta, che prosegua e ottimizzi il buon lavoro finora svolto dal commissario Vulpiani. Cambiare si può, basta volerlo", concludono