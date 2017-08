Idroscalo e la bonifica che non c'è, M5S bacchetta i cittadini

Sono passati più di dieci giorni e il cumulo di rifiuti ad Ostia, nella zona dell'Idroscalo rimane lì. Dopo la bonifica di via degli Atlantici, davanti l'area di Tor San Michele, tanto sponsorizzata dal Movimento 5 Stelle le macerie di pneumatici, ferraglia e plastica sono rimasta in strada.

Le associazioni locali avevano sollecitato l'amministrazione comunale e l'Ama per rimuovere la montagna di rifiuti. Appelli senza risposta tanto che l'11 agosto il Consorzio Nuovo Idroscalo e l'Associazione Tor San Michele Ostium hanno affittato a loro spese una ruspa e raccolto i detriti che costeggiavano la strada.

Una operazione, questa, che però ha complicato il lavoro di Ama come spiegano in una nota congiunta, il capogruppo capitolino M5S Paolo Ferrara e la candidata pentastellata per il X Municipio Giuliana Di Pillo: "Un'iniziativa, quella intrapresa da questi cittadini, ammirevole e degna di lodi la quale, seppur involontariamente, ha tuttavia complicato il lavoro di Ama. I vari rifiuti raccolti, infatti, sono stati mescolati senza alcun criterio di differenziazione, rendendo impossibile la celere rimozione degli stessi e l’espletamento da parte di Ama del secondo atto di bonifica, successivo a quello già effettuato sui cassonetti".

"La richiesta di procedere alla pulizia dell'area è stata protocollata presso il Dipartimento Ambiente già nell'ultima decade di luglio, precedendo di fatto la raccolta dei rifiuti. - concludono Ferrara e Di Pillo - Nessun'inerzia, dunque, da parte del M5S, che plaude allo spirito e all'intraprendenza civica palesata dai cittadini auspicando, per il futuro, un maggiore coordinamento con l’operato istituzionale".