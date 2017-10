Elezioni Municipio 10: lista Civica Cittadini per il X Municipio, i nomi dei candidati

L'elenco dei candidati della lista Civica Cittadini per il X Municipio nel Municipio 10 a sostegno della candidatura a presidente di Luca Marsella per le elezioni del 5 novermbe per il parlamentino di Ostia.

1. Marcello Rondinella

2. Paolo Ballin

3. Riccardo Bellucci

4. Salvatore Carlo Bisesti

5. Priscilla Butini

6. Fabrizio Camba

7. Lorenzo Carabelli

8. Riccardo Cerioni

9. Husni Fuad

10. Giorgia Mitrano

11. Roberto Grande

12. Bruna Malaschini

13. Angelica Mancoletti

14. Massimo Melis

15. Gaia Panella

16. Moira Passaro

17. Mario Porrini

18. Bruno Rosati

19. Francesco Ruggiero

20. Maria Pia Tozzi

21. Andrea Vani

22. Maria Teresa Vennero

23. Stefania Giallatini