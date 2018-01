Ostia: liquami nei garage e cornicioni che crollano, rivolta dei residenti delle case Ater

Case fatiscenti, cornicioni che crollano dagli esterni, liquami nei garage, scarsa sicurezza e salute messa a rischio. È l'inquietante situazione in cui versano le abitazioni popolari di Ostia in viale Vasco De Gama tra il civico 140 e il 142. Problemi che, nella palazzine dell'Ater, partono da lontano, da anni.

In queste case allagamenti e infiltrazioni sono all'ordine del giorno. Senza contare i soffitti pericolanti, oppure le ringhiere arrugginite. Paolo, che vive lì da 5 anni, denuncia: "Quando gli scarichi si otturano i liquami fuoriescono, traboccano nei bagni. Ciò accade spesso. Ci sentiamo abbandonati completamente". E gli interventi di pulizia, assicura il residente, "sono stati ovviamente messi in opera a nostre spese".



Il problema, a quanto pare, ha a che fare con degli intoppi non meglio identificati che si aggirano nelle tubature fognarie. Gli abitanti delle case rivelano di aver chiamato i vigili in diverse occasioni ma non si è risolto niente. Con decine di famiglie che non sanno come ripristinare le corrette condizioni di igiene la situazione sta diventando da bollino rosso.

"E' uno schifo", dicono i residenti che, ieri, sono scesi in strada. Circa 50 persone hanno invaso la strada, bloccato il traffico e atteso l'arrivo della presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo e dell'assessore ai Lavori Pubblici Claudio Bollini. "Non possiamo vivere così", hanno urlato i presenti. Il palazzo, inoltre, dal 20 dicembre è transennato fino a via Tagaste per il rischio di crollo dei cornicioni.

I bus sono deviati e il traffico veicolare è vietato. Una residente delle case di viale Vasco de Gama ha anche scritto alla Sindaca Virginia Raggi: "Premetto che sono una sua elettrice e del X Municipio da poco insediato. Da circa 40 giorni viviamo una situazione insostenibile con la tubazione fognaria rotta e con perdite di liquami nel garage sotto le palazzine con odori che si propagano in tutta la zona comprese le nostre abitazioni ma soprattutto la situazione igienica è molto grave. Come ultima spiaggia mi rivolgo a lei in quanto Sindaco per risolvere questa questione molto grave".

Oggi, finalmente, l'amministrazione a 5 Stelle ha fatto sapere come intenderà procedere: "Dopo aver effettuato un sopralluogo sul posto e dopo aver verificato la grave situazione situazione dovuta ad uno sversamento di liquami, da questa mattina sono iniziati i lavori. Già da questa mattina infatti sono stati avviati interventi di rimozione dei liquami e gli interventi proseguono e mirano alla soluzione del problema nel più breve tempo possibile".

"Anche sulla vicenda delle case Ater i grillini arrivano in grande ritardo. Proprio su quegli alloggi fatiscenti, come Fdi, avevamo presentato un documento 15 giorni fa. Come al solito però la maggioranza 5 Stelle prende tempo, non interviene ma aspetta le proposte dell'opposizione scopiazzando magari qualche idea. E questo è ciò che sta accadendo per le case di viale Vasco de Gama", commenta Monica Picca capogruppo di Fdi nel Municipio X.