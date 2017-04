Ostia: nuovo piano per le Linee Mare, si valutano i possibili miglioramenti

Con la bella stagione, ad Ostia, tornano le Linee Mare, ovvero dei bus che insieme alla Roma-Lido offrono un'alternativa al mezzo privato per godere al meglio del mare di Roma. Sul tema sono previste alcune importanti novità finalizzate a potenziare e rendere più appetibile il trasporto pubblico.



La definizione del piano è alle battute finali e i dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni, come sottolinea Muoversi a Roma. Per ora, comunque, si possono dare per certe alcune conferme che riguardano le linee 07 e 062.



I due collegamenti torneranno all’inizio di maggio per garantire tutti i giorni il servizo tra Ostia e le stazioni della Roma-Lido con la Litoranea fino a Villaggio Torgnazzi, a Torvaianica. Per ora infatti, sullo stesso percorso dal lunedì al sabato c’è solo la 061.