Ostia: tre consiglieri e un nuovo organigramma, così si rinnova la Lega nel X Municipio

La Lega nel X Municipio si rinnova. Verrà infatti costituito un organo esecutivo presieduto da Massimiliano Mambor e Davide Peli, che verrà affiancato da due Vice-Coordinatori nelle persone di Walter Berruto e Stefania Taffani.

"Una manovra che grazie all'esperienza e alla capacità di Monica Picca e dei consiglieri Pierfrancesco Marchesi e Luca Mantuano, porterà in breve tempo risultati importantissimi per il nostro progetto politico sul territorio del X Municipio. Questo percorso già si presenta molto entusiasmante e avvincente, con una squadra pronta a raggiungere importanti obbiettivi grazie alla grande coesione e lo spirito di militanza", dichiarano in una nota congiunta gli esponenti Monica Picca, Massimiliano Mambor, Davide Peli, Walter Berruto e Stefania Taffani della Lega Roma X Municipio.