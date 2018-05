Ostia: pochi bagnini e baristi in regola, la commissione del X Municipio 'snobba' il lavoro nero

La Commissione congiunta Attività produttive e Sicurezza del X Municipio non ha tempo, quindi il problema del "lavoro nero" nelle spiagge di Ostia non viene trattato. Un altro rinvio su un tema delicato a stagione balneare già iniziata. Il Movimento 5 Stelle, quindi, il problema dei chioschi abbattuti a metà e dei bandi per l'estate a rallentatore, ha un'altra matassa ingarbugliata da dover risolvere.

Il tema della mancata regolarizzazione del personale era stato posto come secondo punto all'ordine del giorno. Sembrava il giorno giusto invece il Commissione ci si è dilungati a parlare di commercio abusivo e così si è trattata una sola tematica ed il "lavoro nero" nei lidi può attendere. Ancora.

A denunciare i fatti Margherita Welyam, esponente del Partito Democratico nel Decimo: "Il M5s voleva parlare del lavoro sommerso, evidentemente con l'intenzione di liquidare la discussione in pochi minuti, visto che il tempo a disposizione della commissione era pressoché esaurito. Inoltre, ancora una volta, in aula non si sono presentate tutte le personalità invitate e desiderate dal PD, necessarie per coordinare l'azione di controllo tra i vari soggetti competenti. Era presente solo un ispettore del lavoro che, tra l'altro, non aveva con sé i dati opportuni".

Insomma troppo poco per un problema così grande. Solamente pochi giorni fa il sindacato della Cgil ha fatto un esposto all'Anac per provare a vederci chiaro. Secondo i dati forniti dal Centro per l'impiego relativamente all'ultima stagione balneare, i lavoratori con contratto regolare risultano essere appena 512, di cui ben 134 'ad intermittenza'. "I bagnini sarebbero 111 (appena 1,5 per ogni concessione), i baristi 92 (1,2 in media). - sottolinea il Partito Democratico di Ostia - Il nostro intento è di far emergere la verità: che gran parte dei lavoratori è assunta in nero o con contratti-fantasma, senza che sia riconosciuta alcuna dignità alle persone che spesso subiscono angherie e soprusi".

Dal report si evince anche come i lavoratori ufficialmente registrati siano per l'80% italiani. Quelli a tempo determinato sono 332, solo 8 quelli a tempo indeterminato, mentre 134 quelli a chiamata.

Il Pd ha quindi così deciso di ritirare nuovamente il documento pretendendo che venga trattato nella prossima seduta di commissione, ma così non sarà. "La presidente della Commissione, del M5S, ovviamente non ha dato la sua parola dicendo che sarebbero serviti almeno quindici giorni di convocazione preventiva. - conclude Margherita Welyam - A stagione ormai avviata la condizione dei lavoratori è come sempre inaccettabile e dovrebbe essere volontà di questa amministrazione affrontare il tema con tempestività estrema".