Lavori alla rotonda sul mare e un nuovo skate park: il M5s così cambia Ostia nel 2018

Quattro milioni di euro di interventi ad Ostia per il 2018. Riparte il piano di investimenti per il rilancio del territorio del X Municipio. Ad annunciarlo Giuliana Di Pillo, presidente del parlamentino del lido. Le opere di riqualificazione, attese da anni dai cittadini, nascono da un lavoro sinergico tra l'Amministrazione Municipale e Roma Capitale.



Nell'emendamento al Bilancio di Roma Capitale sono stati approvati finanziamenti per due milioni di euro e riguardano la realizzazione dello skate park ad Ostia Nuova, la manutenzione straordinaria del Piazzale Cristoforo Colombo e la sistemazione della Fontana dello Zodiaco.

Sono previsti inoltre, l'acquisto di panchine e stalli per le biciclette del Municipio, il ripristino delle attrezzature sportive in viale Mediterraneo, il ripristino e la manutenzione di docce e tettoie per zone d’ombra sulle spiagge libere e interventi di ristrutturazione di edifici scolastici. "Interventi importanti che contribuiranno alla rinascita di tutto il territorio, da Ostia all'entroterra", ha sottolineato Di Pillo.