Ostia, lavori per le voragini a maggio 2019. Ferrara: "Destra e sinistra hanno buttato soldi"

I lavori per le voragini di Ostia Ponente inizieranno a maggio 2019 e non finiranno prima di un anno. E' quanto emerso nella Commissione Lavori Pubblici in cui Acea ha spiegato costi, modalità e tempi di intervento per risolvere il problema delle maxi buche.

Nella Commissione si è anche fatto riferimento alle cause, che sarebbero riconducibili ai lavori effettuati in un ampio arco di tempo in modo, a quanto pare, non adeguato. "Nelle voragini di via Costanzo Casana a Ostia sono stati buttati milioni di euro dei cittadini. Li ha buttati la destra e ha perseverato la sinistra. Sempre di fretta e con la scusa dell'urgenza si coprivano le buche nascondendo il problema", ha commentato l'esponente del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara.



"I lavori partiranno a breve e porteranno alla risoluzione nell'intero isolato e dureranno un anno. Ci hanno provato tutti negli ultimi dieci anni ci siamo riusciti noi", ha concluso Ferrara. Quel "a breve", sarà maggio 2019, una volta effettuata la gara e tutto quanto previsto dalle norme.

"Vigileremo sui tempi e interrogheremo, almeno ogni due mesi l’'Amministrazione per farci aggiornare sui passi effettuati. Abbiamo segnalato la situazione di via Arturo Forgiarini, che da qualche giorno registra piccole perdite di acqua in alcune buche e abbiamo chiesto che sia valutata la sicurezza di quel tratto, per evitare di assistere a un altro improvviso crollo del manto stradale", ha commentato il capogruppo di Forza Italia in X Municipio Mariacristina Masi.

Monica Picca, capogruppo di Fratelli d'Italia aggiunge: "Via Antonio Zotti non è nelle priorità del Comune come detto dal rappresentante di Acea. La maggioranza asserisce che non è così e continua lo scarica barile sulla pelle dei cittadini. Noi vigileremo". I lavori per le maxi voragini di Ostia Ponente dureranno un anno: verrà rigenerata l'intera rete fognaria, eliminate le pendenze nelle vie interessate dai cedimenti del collettore principale e verrà rifatto l'asfalto stradale.