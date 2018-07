Via del Mare, da lunedì lavori per il nuovo asfalto: per 20 giorni previsti disagi

Lavori in vista per la via del Mare. Partirà infatti lunedì l'atteso restyling del manto stradale della strada che collega Roma ad Ostia. Asfalto nuovo quindi e per 20 giorni ci saranno delle modifiche alla viabilità, con inevitabili (ma quanto mai benedetti) disagi per i cittadini. A renderli noti è una determinazione dirigenziale firmata da Emanuele Stangoni, comandante della polizia Locale del X gruppo.

I lavori dureranno dal 16 luglio al 4 agosto. Venti giorni in cui lavoratori e bagnanti incontreranno dei problemi. Cosa succederà? Lo dice la determina. Nei tratti soggetti a lavori è previsto il transito alternato regolato tramite movieri o a mezzo semafori. Sarà inoltre istituito il limite di velocità a 30 km/h. I cantieri saranno aperti dalle 10 alle 16: tali indicazioni, soprattutto quindi i 30 km/h, sono quindi valide solo in quelle sei ore.

"L’impresa esecutrice dei lavori", si legge nel documento, "è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento e dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera della necessaria segnaletica stradale, nonché di quella complementare all’uopo attinente; all’oscuramento della segnaletica ivi esistente nel tratto interessato; ad apporre pannelli aggiuntivi indicanti la data di inizio e fine lavori". La ditta dovrà occuparsi poi sia dell'apposizione che della successiva rimozione (a lavori ultimati) della segnaletica.