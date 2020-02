Ostia: restyling per il giardino della sala dei matrimoni del X Municipio

Dopo il restyling dello scorso anno all’interno della Sala Azzurra del Municipio X, adibita per matrimoni e per riti funebri laici, in questi giorni gli operai sono all’opera per il ripristino del passo carrabile che immette nel giardino, anch’esso oggetto di interventi di manutenzione straordinaria.

Completamente ristrutturate anche le facciate esterne dell’edificio di piazza Regina Pacis.

Gli interventi dello spazio verde proseguono e si sono resi necessari oltre che dal punto di vista del decoro urbano, anche per quanto riguarda la sicurezza e la fruibilità del giardino, realizzato molti anni fa e quindi bisognoso di riqualificazione.

Per i neo sposi che scelgono il rito civile, il giardino della Sala Azzurra è una piacevole occasione per intrattenere gli ospiti subito dopo il matrimonio e per scattare le classiche foto con parenti ed amici.