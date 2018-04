Ostia, spianano dune senza permessi: sequestrato cantiere sul lungomare

Stavano spianando le dune sul lungomare di Ostia, in via dell'Aquilone, di fronte al Palafijlkam. Lavori per la "manutenzione di un parcheggio", ma mai autorizzati.

L'Amministrazione Municipale, sollecitata dalle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini allarmati per i lavori su un sito dunale, si è immediatamente attivata in sinergia con la Stazione Carabinieri Forestali di Ostia e il Direttore del X Municipio per le opportune verifiche sequestrando così l'area.

A seguito infatti, di un accurato sopralluogo, i Carabinieri Forestali, hanno posto i sigilli sull'area oggetto dei lavori non autorizzati e in una zona dunale sottoposta a vincolo paesaggistico. La Direzione Tecnica del X Municipio, contestualmente, ha emesso una comunicazione di sospensione lavori, a tutela della zona interessata, non avendo inoltre rilasciato autorizzazioni per svolgere tali attività di cantiere su quell'area.