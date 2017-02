Ostia, lampioni rotti e strade al buio: la denuncia di un residente ad Acea

Dal 3 di febbraio tutti i lampioni stradali di una parte di Ostia sono spenti. E' la denuncia del signor Luciano che, con una mail mandata alla redazione di RomaToday, documenta il degrado nella zona: "Ho effettuato personalmente tre segnalazioni ad ACEA. Il black out riguarda, per quello che avevo riscontrato io, il tratto di viale dei Romagnoli da via delle Antille a via delle Gondole, il tratto di via delle Aleutine da via delle Baleniere a viale dei Romagnoli ed anche un tratto di via delle Baleari". E' una situazione che ormai dura da tempo. "Non ci sentiamo al sicuro, vogliamo che la zona si di nuovo illuminata la sera" è l'allarme del residente.