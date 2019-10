Sfila il portafogli dalle tasche del pasticciere, il ladro dove essere ai domiciliari

Doveva essere agli arresti domiciliari invece era in una pasticceria dove ha cercato di derubare il titolare. Siamo ad Ostia, dove una pattuglia dei carabininieri in servizio di vigilanza ha riconosciuto in strada un 39enne, già noto ai militari in quanto sottoposto ad una misure restrittiva nella propria abitazione.

In particolare l’uomo, è stato sorpreso presso una pasticceria di piazza Santa Monica, dove ha tentato di sfilare il portafoglio al titolare. Fallito il colpo, il delinquente si è dato subito alla fuga per le vie limitrofe imbattendosi, per sua sfortuna, nella pattuglia dei Carabinieri, che in quel momento transitava nella zona. Bloccato dai militari, l’uomo è stato ammanettato e accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa dell’udienza di convalida.

Il ladro è stato fermato nell'ambito dei numerosi servizi di controllo del territorio messi in atto dai Carabinieri del Gruppo di Ostia

In tale contesto, i militari dell'Arma di Ostia hanno inoltre rintracciato ed arrestato un 30enne con precedenti, originario della ex Jugoslavia e già sottoposto agli arresti domiciliari all’interno dell’ex colonia Vittorio Emanuele III. L’uomo, è stato più volte “pizzicato” dai Carabinieri fuori dal suo domicilio e puntualmente denunciato per il reato di evasione. Il 30enne è stato condotto presso il carcere di Roma Rebibbia.

Infine, ad Acilia, i Carabinieri della locale Stazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, hanno rintracciato ed arrestato una giovanissima, con precedenti e già affidata in prova ai Servizi Sociali. Il provvedimento è scaturito a seguito delle reiterate violazioni della predetta misura commesse dalla donna ed accertate più volte dagli stessi militari.