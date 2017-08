Ostia: laboratorio analisi del Grassi trasloca al Sant'Eugenio, il Campidoglio si attiva

La Regione Lazio, nonostante le rassicurazioni, ha deciso di trasferire l'attività del laboratorio d'esame del Grassi di Ostia al Sant'Eugenio di Roma. I prelievi effettuati ad Ostia, quindi, saranno portati a Roma per l'esame con conseguenti aumenti di tempo, con rischi nel rispetto della catena del freddo durante il trasporto e con costi per la comunità. Un disagio che si somma alla beffa.

Se nei programmi originali le provette dovevavo partire per il San Camillo, ora viaggeranno verso il Sant'Eugenio. "Zingaretti la smetta di creare confusione, riconosca al Laboratorio del Grassi la sua eccellenza". Commenta òa senatrice di Alternativa popolare-Centristi per l'Europa, Fabiola Anitori, in una interrogazione inviata al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in cui, inoltre chiede che "proprio il Laboratorio di patologia clinica Grassi di Ostia, in virtù delle capacità operative e degli spazi finanziari disponibili, si configuri quale centro di riferimento per i laboratori di analisi della fascia litorale laziale. Ma la questione va ben oltre, basta pensare che sono in attesa dei dati che hanno portato a questo piano di razionalizzazione della Sanità regionale da ben quattro mesi e nonostante le rassicurazioni dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ad oggi non ne ho ancora notizia".

Anitori ritorna sulla vicenda dopo una prima interrogazione dove poneva dubbi sul piano di riorganizzazione messo in campo dalla Regione Lazio che disponeva per il laboratorio di patologia clinica Grassi di Ostia la trasformazione in laboratorio di base per i prelievi (Spoke), svolgendo esami urgenti ed un limitato pannello di esami routinari ai pazienti ricoverati, che invece sarebbe afferito al San Camillo-Forlanini, qualificandosi come Hub (centro di riferimento specializzato).

"E' chiaro che la cosiddetta cabina di regia sulla Sanità della Regione Lazio è entrata in confusione", sottolinea Anitori che suggerisce "con forza ancora maggiore di desistere dall'intento di ricondurre le attività del Grassi alle strutture del Sant'Eugenio, che già costituiscono il riferimento dei poli laboratoriali di Frascati (in attesa di inaugurate il nuovo ospedale con relativo laboratorio di analisi), Marino, Albano e Velletri".

Sulla vincenda è intervenuto anche il Campidoglio con una nota congiunta la Presidente della Commissione Politiche Sociali e della Salute Maria Agnese Catini e la candidata presidente per il X Municipio Giuliana DiPillo (M5S): "E' stata approvata in Assemblea capitolina un'importante mozione che impegna la Sindaca ad adoperarsi presso il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nella duplice veste di Presidente della Giunta Regionale e di Commissario ad acta, affinché, nell'ambito della prevista riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici di analisi, sia rivista la qualificazione del Grassi di Ostia perché possa essere considerato un 'Laboratorio ad Elevata Complessità - Specialistico LEC-S con funzione di hub, anche al fine di non disperdere le risorse economiche, tecniche e organizzative scaturite dalla riorganizzazione compiuta negli anni 2008-2010".

"Nostra ferma intenzione è di continuare ad assicurare elevati livelli di prestazioni non soltanto per i residenti del X Municipio, ma anche per tutti i cittadini romani che, in ragione dello stretto rapporto che li lega da sempre al mare di Roma, affluiscono in numero considerevole lungo il litorale ostiense nel periodo estivo, impegnando in misura significativa l'Ospedale Grassi e il relativo laboratorio di analisi cliniche", concludono.