Ostia: inviato di Report aggredito dal presidente di Federbalneari

Attimi di tensione ad Ostia quando ieri Renato Papagni, presidente di Federbalneari ha aggredito l’inviato di Report Giorgio Mottola. I due si sono trovati di fronte dopo una conferenza stampa riguardante una iniziativa culturale che si terrà sul litorale.



Al termine il giornalista ha chiesto a Papagni, titolare di una concessione demaniale per una delle più importanti e grandi spiagge di Ostia, Le Dune, "come sia possibile che nonostante gli abusi e le irregolarità accertate rispetto alla gestione del suo stabilimento balneare non gli sia stata revocata la concessione".



In tutta risposta Papagni "ha prima strattonato Mottola, poi lo ha aggredito verbalmente e nel momento in cui l’inviato di Report gli ha mostrato un foglio recante la fotografia satellitare dello stabilimento balneare che dimostrava le irregolarità e gli abusi commessi, il Presidente gli ha strappato di mano il foglio e ha cercato di infilarglielo in bocca" si legge in resoconto di Report che poi ha pubblicato un video su Facebook.





Sulla vicenda è intervenuta Giuliana Di Pillo, presidente del X Muncipio: "Esprimo solidarietà nei confronti dell'inviato della trasmissione Report che ha subito una vergognosa censura attraverso l'uso della forza da chi probabilmente non aveva nessuna intenzione di rispondere alle domande e commentare le foto che esplicitavano gli illeciti oggetto della trasmissione".



"Condanno pertanto fermamente questo tipo di atteggiamento violento, teso a silenziare l'informazione in un momento in cui la verità è necessaria in un municipio come il nostro che ambisce a ritornare il fiore all'occhiello della Capitale", ha poi concluso l’esponente del Movimento 5 Stelle.

''Il presidente di Federbalneari, invece di rispondere alle domande e commentare le foto che esplicitavano gli illeciti già commessi, ha pensato di provare a far ingoiare a Mottola la documentazione. - afferma la Fnsi in una nota - Questi episodi non sono più tollerabili, anche perché sono ripetuti, plateali, commessi in pubblico e documentati dai video. Per queste ragioni chiediamo che si proceda immediatamente, senza indulgenza alcuna e mettendo queste persone in condizione di non nuocere ad alcuno e di non molestare la libertà di informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati''.