Incendio ad Ostia: fiamme da un motorino, distrutte anche due auto

Paura nella notte ad Ostia dove un incendio ha distrutto un motorino e due auto. Il rogo è stato segnalato poco dopo l'una in via Zotti, nei pressi di una concessionaria di auto. Secondo quanto ricostruito da RomaToday le fiamme sarebbero partite da un motorino, coinvolgendo in breve tempo le due vetture parcheggiate.

Sul posto i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Lambita dal rogo la vetrina della concessionaria d'auto. Secondo quanto si apprende dai carabinieri che indagano sull'accaduto non è stato ritrovato nessun innesco e questo fa escludere per il momento l'ipotesi dolosa.