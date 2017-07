Incendio a Castel Fusano: blitz dei volontari della Lipu, trovati resti di animali carbonizzati

Inizia la prima conta dei danni dopo l'incendio alla pineta di Castel Fusano. Domenica mattina è andato in scena un primo blitz dell'operazione Lipu "SOS animali post incendi", con sopralluogo da parte di un gruppo di circa 25 volontari Lipu del CHM Lipu di Ostia e del CRFS Lipu Roma, guidati dal Presidente Lipu Fulvio Mamone Capria, dal Consigliere Nazionale/Responsabile CHM Lipu Ostia Alessandro Polinori e dalla Responsabile del CRFS Lipu Roma Francesca Manzia.

Durante l'ispezione, avvenuta nella zona antistante viale del Martin Pescatore (dove è andato in fumo il sottobosco e alcuni giovani alberi, mentre non hanno avuto particolari danni diversi maestosi esemplari di pino domestico), i volontari Lipu non hanno trovato animali in difficoltà da poter trarre in salvo, ma hanno potuto constatare la presenza di diversi animali carbonizzati, tra cui una volpe, un gatto, anfibi e numerosi insetti.

Il sopralluogo ha inoltre consentito di riscontrare la presenza di esemplari di upupa e nibbio bruno, fortunatamente vivi. Per aiutare la fauna sopravvissuta i volontari Lipu hanno distribuito nell'area decine di chili di cibo di diversa natura, tra cui granaglie, frutta e patate (attività da non effettuare da parte di singoli cittadini, essendo l'area ancora a rischio di caduta alberi).

Durante il sopralluogo è stata anche riscontrata la presenza di due lacci finalizzati alla cattura illegale dei cinghiali, posizionati in prossimità di quello che era un buco nella recinzione andata bruciata. Oltre a ciò, è stata rilevata la presenza di bombole del gas e lumini, quasi certamente utilizzati all'interno degli accampamenti abusivi presenti all'interno dell'area protetta. La Lipu Onlus invierà alle autorità preposte un'informativa in merito e nei prossimi giorni valuterà ulteriori iniziative da fare a tutela della fauna selvatica e della biodiversità della Pineta di Castel Fusano.

